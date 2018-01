A surpresa de Wilco

Artista: Wilco

Música: If I Ever Was a Child

Os fãs da banda Wilco mal tiveram tempo de digerir Star Wars, trabalho lançado pela banda em 2015, quando os rapazes anunciaram mais um álbum de inéditas. Mês passado eles soltaram duas faixas pra matar a curiosidade de Schmilco, o sucessor de Star Wars. A gente aqui já carimbou uma delas com o Selo Eldorado de Qualidade: If I Ever Was Child, traz um clima de folk sessentista pra Wilco maníaco nenhum botar defeito.