Artista: Lianne La Havas

Música: What You Don’t Do

Mais uma faixa do excelente álbum da cantora inglesa Lianne La Havas, uma das favoritas aqui da casa.

Após a turnê de seu primeiro disco, a cantora e multi instrumentista fez uma viagem a Jamaica e lá escreveu varias das canções de Blood, seu segundo trabalho.

Por aqui a gente carimba o single What You Don’t Do com o Selo Eldorado de Qualidade.