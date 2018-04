A parceria das belas vozes de Tracey Thorn e Corinne Bailey Rae 

Artista: Tracey Thorn & Corinne Bailey Rae

Música: Sister

A dupla Everything But The Girl frequenta a programação da Eldorado há tempos, desde os primeiros álbuns influenciados pela bossa nova nos anos 80, passando pelo namoro com a música eletrônica na década seguinte. Os músicos Ben Watt e Tracey Thorn souberam, como poucos, equilibrar o sucesso comercial com uma atitude mais “low profile”, que se seguiu em suas carreiras solo, depois do termino da dupla.

E é sem estardalhaço de divulgação que Tracey Thorn lança seu quinto trabalho solo, chamado “Record”, que une um discurso afiado sobre o feminismo, com uma base pop eletrônica e dançante.

A canção “Sister” é o segundo single tirado desse trabalho e conta com a participação de outra preferida aqui da Eldorado, a Corinne Bailey Rae, fazendo um discreto Backing Vocal.

Esse é um som que não tem como não carimbar com Selo Eldorado de Qualidade.