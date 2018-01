Artista: Gregory Porter

Música: Don´t Loose Your Steam





O vozeirão do cantor californiano Gregory Porter aparece mais uma vez na programação da Eldorado.

A faixa Don’t Loose Your Steam faz parte do álbum Take Me To The Alley que é o quarto de sua carreira e o segundo lançado pela prestigiada gravadora Blue Note. A bela mistura de soul e jazz merece o nosso Selo Eldorado de Qualidade!