A mistura perfeita do Club Des Belugas

Artista: Club Des Belugas & Ashley Slater

Música: It´s Only Music



O grupo alemão Club Des Belugas já é frequentador assíduo da programação da Eldorado, com sua mistura sempre bem temperada de jazz, musica eletrônica e ritmos latinos.

Eles acabaram de lançar um novo trabalho chamado Nine, que traz no repertorio remixes para algumas faixas lançadas em discos anteriores e outras inéditas, como é o caso desse nosso Selo Eldorado de Qualidade – It’s Only Music, que conta com a participação do cantor britânico Ashley Slater.