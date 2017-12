Artista: Oh Wonder

Música: Lose It

A dupla britânica Oh Wonder, formada pelo casal Josephine Vander e Anthony West, conquistou as paradas com seu pop eletrônico fácil e bem produzido. O single Lose It ganhou um vídeo super simpático que já alcançou mais de 4 milhões de visualizações e também recebe o Selo Eldorado de Qualidade.