Artista: Raveena

Música: Johnny It’s The Last Time

Mais uma aposta do Selo Eldorado de Qualidade: a cantora nova iorquina Raveena Aurora, que assina apenas Raveena. O single Johnny It’s The Last Time traz uma letra que fala de um relacionamento tumultuado e violento e contrasta com o clima sofisticado do arranjo e com os vocais sensuais da cantora.