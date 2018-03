De volta aos anos 50 com The Flat Five

Artista: The Flat Five

Música: Buglight

Os grupos vocais, que foram tão populares nos anos 40 e 50, acabaram caindo no esquecimento nas décadas seguintes. Mas de uns anos pra cá, esse cenário vem mudando com o surgimento de grupos como Puppini Sisters, Baseballs, e o quinteto americano The Flat Five.

Eles são de Chicago e antes de formar o grupo, os integrantes trabalharam como backing vocals de vários artistas como Andrew Bird e Jacob Dylan até que resolveram juntar forças e vozes e criaram o The Flat Five.

O som do quinteto segue a tradição dos grupos “de doo wop” dos anos 50, mas sem deixar de lado um frescor pop que não deixa ninguém parado. A divertida “Buglight”, faz parte do único álbum lançado por eles em 2016 e estreia na nossa programação com o Selo Eldorado de Qualidade.