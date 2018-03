Childish Gambino: direto do Corra! para o Selo de Qualidade Eldorado

Artista: Childish Gambino

Música: Redbone

Childish Gambino é o pseudônimo do ator, humorista, cantor e rapper Donald Glover.

Sua música é difícil de classificar: tem referencias do rap, rock, soul e dá pra notar nítidas influencias de Sly Stone, George Clinton e Prince.

Em 2017 desse multi-talentoso artista se destacou e recebeu 5 indicações ao Grammy e ganhou um por seu mais recente álbum, “Awaken My Love”. Além do Grammy Gambino teve uma canção na trilha sonora do

filme sensação do último Oscar, o divertido e assustador “Corra!”.

E é justamente a música que abre esse filme que recebe o Selo Eldorado de Qualidade. A“Redbone” é uma balada que está longe de ser açucarada. Não dá pra ficar indiferente à melodia cantada em falsete e ao baixo swingado que permeia a canção do começo ao fim.

Ficou curioso? Então escuta Childish Gambino e a sua “Redbone”: