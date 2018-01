Artista: Two Another

Música: Keeping Me Under

Música feita pra tocar no rádio, pop, redonda e sem firula. É esse o objetivo que a dupla inglesa “Two Another” parece querer alcançar com seu trabalho.

A gente aqui da Eldorado aposta que você não vai ficar indiferente ao baixo suingado e ao groove da faixa “Keeping Me Under”, lançado ano passado no EP de mesmo nome.