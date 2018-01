O talentoso NomBE

Artista: NomBE

Música: Wait

O alemão, radicado em Los Angeles Noah Mcbeth, estreia na programação da Eldorado e já recebe o nosso Selo de Qualidade.

Noah, que assina como NomBE, é cantor, produtor e assina todas as faixas de seu álbum de estreia, They Might’ve Even Loved Me.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seu R&B eletrônico carrega uma forte dose de pop, sem deixar de lado uma sofisticação nos arranjos, que vem de seus estudos de piano clássico.

Vale lembrar que o musico é afilhado da cantora Chaka Khan. Com uma madrinha dessas, difícil fazer musica ruim, né?