Jose James se conecta aos fãs para produzir novo álbum

Artista: Jose James

Música: Remember All Love



Recentemente a gente recebeu a visita do cantor e musico Jose James, festejado como um dos grandes nomes do soul jazz atual.

Ele contou que seu mais recente álbum foi concebido de uma maneira diferente. Antes de gravar o disco, ele foi testando as músicas em seus shows. Assim, ele incluiu apenas as canções que mais empolgavam seus fãs e isso foi uma experiência incrível, de conectar diretamente os fãs na construção do álbum.

O disco, que foi lançado pela gravadora Blue Note no começo deste ano, se chama “Love In Time Of Madness” e tem uma sonoridade mais pop do que seus trabalhos anteriores.

A faixa que a gente carimba com o Selo Eldorado de Qualidade, é justamente a que o músico mais gosta: a balada “Remember All Love”.