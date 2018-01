O rap com tempero brazuca de Rael

Artista: Rael

Música: Rouxinol

Rael já é um nome bem conhecido na cena do rap brasileiro, por seu trabalho junto à banda Pentágono.

Ele faz um som bem legal que junta a cultura hip hop a elementos do reggae, dub e ritmos brasileiros. Seu novo trabalho, Coisas do meu Imaginário, foi lançado pelo selo Laboratório Fantasma, criado por Emicida e tem a produção de Daniel Ganjaman, que já assinou trabalhos de Criolo, Nação Zumbi e Sabotage.

A gente carimba a bela Rouxinol, com o Selo Eldorado de Qualidade.