Bad Bad Not Good e a bela In Your Eyes

Artista: Bad Bad Not Good

Música: In Your Eyes

Não se engane! Por trás do som sofisticado e retrô da banda Bad Bad Not Good existem quatro jovens apaixonados por jazz, soul e hip hop. Eles são canadenses e acabam de lançar seu quarto álbum, que se chama “IV” (Four). O disco conta com a participação de vários rappers, mas a faixa In Your Eyes, que recebe o Selo Eldorado de Qualidade, é uma balada com cara de anos 70 e conta com os vocais da bela cantora Charlotte Day Wilson.

https://www.youtube.com/watch?v=Cs4qZ9SBubc