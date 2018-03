Tucuruvi vem de Nordeste novamente em 2011

Uma das boas surpresas do carnaval deste ano, a Acadêmicos do Tucuruvi, já definiu o enredo para o próximo ano. A escola da zona norte vai falar sobre o Nordeste em 2011. “Ainda estamos desenvolvendo o enredo, mas o foco principal vai ser a gente e o povo desta região maravilhosa de nosso país”, explica seu Jamil, o presidente da agremiação.

O carnavalesco Vágner Santos renovou contrato e permanece na escola. “Aqui só fica quem tem amor pelo nosso pavilhão. E o Vágner foi de uma dedicação exemplar”, completa o dirigente, que está na Acadêmicos do Tucuruvi desde a sua fundação, há quase 35 anos.

Neste ano, a Tucuruvi fez um desfile patrocinado pela capital São Luís, do estado do Maranhão, terra do carnavalesco. A bateria, com uma batida de reggae, foi um dos pontos fortes da escola. Até o anti-penúltimo quesito, a agremiação estava na primeira posição. “Mas daí, derrubaram a gente como quesito evolução. Uma pena. Merecíamos uma posição melhor”, completa seu Jamil, lembrando que a Tucuruvi acabou terminando na oitava posição.

Ao repetir a região como tema em 2011, a direção espera novamente conseguir um aporte financeiro.