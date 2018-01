São Luís já olha para frente

Como já era de se esperar, a reconstrução de São Luís do Paratinga está começando por sua gente. Mesmo abalados com toda destruição do centro histórico da festeira cidade, a população de São Luís já está olhando para frente.

Na noite do último sábado, um grupo de amigos se reuniu em frente ao restaurante do músico Pedrinho Moradei e resolveu promover uma roda de viola para espantar a tristeza.

Pedrinho também foi uma das vítimas da cheia do Rio Paraitinga e teve seu restaurante muito danificado.

O fotógrafo Luciano Coca, grande amigo e quem me apresentou São Luís há quase uma década, registrou o encontro dos artistas, que foi tomado pela emoção.

Em entrevista ao JT na edição do último domingo, a prefeita Ana Lúcia já fixou uma data para reconstruir a cidade. Ela acredita que em três anos, São Luís vai voltar a ser a verdadeira São Luís. Ela aguarda liberação de verbas do Estado e da União para começar as obras.

O marco desta retomada será em grande estilo. O primeiro prédio a ser erguido deve ser a Igreja da Matriz, que veio abaixo com a cheia dos dois primeiros dias de 2010. Conhecida por seu Carnaval de Marcinhas, por sua Festa do Divino, por sua boa cachaça e principalmente por sua gente hospitaleira, São Luís quer voltar a ser São Luís o quanto antes.

