Sandra de Sá puxa samba da Leandro de Itaquera

Única representante de uma nação chamada zona leste no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, a Leandro de Itaquera vai inovar trazendo Sandra de Sá como uma das intérpretes oficiais da escola.

A ideia de trazer a cantora carioca foi do próprio presidente da escola, seu Leandro. “Sou fã da Sandra, desde sempre. Fiz uma ligação para ela, apresentei o convite e ela aceitou”, diz eufórico, o presidente. Entusiasmada com o projeto, a cantora, inclusive, não teria cobrado cachê.

Não é a primeira vez que a Leandro de Itaquera vem com uma mulher como a sua puxadora. No final da década de 80, Eliana de Lima foi a intérprete oficial da escola. O resultado foi muito bem-sucedido. Quem não se lembra do antológico samba-enredo de 88, o “Babalotim”?

Para quem é do mundo do samba, esse é considerado um dos melhores de todos os tempos.

“Quem sabe a Sandra não nos ajude a conquistar esse tão sonhado título para Leandro. A nossa comunidade sonha com isso há 28 anos, desde que fundamos a nossa escola”, completa o presidente.

Em tempo, o samba-enredo da Leandro deste ano é belíssimo. A participação de Sandra caiu muito bem. Com toda toda sua ginga e suingue, Sandra tem tudo para levantar a massa do Anhembi. Tomara que funcione!

Confirma a reportagem sobre o desfile da Leandro, publicada terça-feira, dia 19 no JT:

