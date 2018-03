Rosas renova com trio de ouro

Campeã do carnaval deste ano, a Rosas de Ouro já começou o planejamento para conquistar o bicampeonato em 2011. A escola da Freguesia do Ó renovou o contratou com o seu trio de ouro: com o mestre de bateria Tornado, com o puxador Darlan e também com o carnavalesco Jorge Freitas.

Os três foram considerados fundamentais para o título deste ano.

Agora, falta a direção da Roseira anunciar o enredo da escola para o próximo ano. Algumas propostas estão na mesa da presidente Angelina Basílio, desde a quarta-feira de cinzas. Entre elas, conforme já antecipou o Samba de Primeira, a do Consolado Italiano, que quer levar para avenida o Ano da Itália no Brasil em 2011.

Uma outra possibilidade seria sobre a história da cidade petista de São Bernardo do Campo.

Enquanto não anuncia o próximo enredo, a escola prepara a festa da vitória para a próxima sexta-feira. Mais de sete mil pessoas são aguardadas na quadra.

Mudança – Enquanto a Roseira mantém o time que conquistou o campeonato deste ano, após 16 temporadas sem títulos, a Vai-Vai está perdendo um dos seus principais nomes. Alegando problemas de saúde, o diretor de harmonia Edison Paulino, o Buiú, de 55 anos, já comunicou que vai deixar o posto.

Após quase três décadas como diretor de harmonia da escola da Bela Vista, Buiú teria dito que precisa descansar e se recuperar de um problema na perna. No carnaval deste ano, era visível que Buiú arrastava uma das pernas na avenida. Ele comandou seu quartel general com muitas dificuldades. Para o lugar de Buiú, assume Fernando Penteado, historiador e diretor da escola. Penteado está há quase meio século na Saracura, que teve como fundador o seu avô, João Penteado.

Loira gelada – A Império da Casa Verde irá contar a história da cerveja na avenida, em 2011. Uma grande marca de cerveja fechou um patrocínio com a agremiação, que terá pelo segundo ano consecutivo Marco Aurélio Ruffinn como seu carnvalesco.