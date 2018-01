Roberto Carlos vai ser enredo da Beija-Flor em 2011

O carnaval de 2010 ainda nem chegou, mas a diretoria da Beija-Flor já bateu o martelo e definiu o enredo para o próximo ano. A escola de Nilópolis irá levar para avenida a vida do cantor Roberto Carlos, que vai completar 70 anos em 2011.

Os detalhes teriam sido intermediados pelo puxador da escola, Neguinho da Beija-Flor, de quem Roberto Carlos já disse publicamente ser fã. O rei também confessou torcer para a escola de Nilópolis.

Além de festejar as sete décadas do cantor mais popular do Brasil, a escola quer dar uma resposta para a sua comunidade, que ficou revoltada com o fato da Beija-Flor estar envolvida indiretamente no escândalo do mensalão do DEM em Brasília.

Neste ano, a azul e branco de Nilópolis tem como enredo os 50 anos de fundação da capital do País. Só que há menos de dois meses do desfile, surgiu a denúncia de que políticos no Distrito Federal teriam cobrado comissão da diretoria da Beija-Flor para intermediar a liberação do patrocínio, junto ao governo estadual.

A escola iria receber mais de R$ 3 milhões para falar de Brasília na Marquês de Sapucaí.