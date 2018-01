Qual vai ser a escola campeã do carnaval de São Paulo?

A um dia do início do desfile das escolas de samba do Grupo Especial, a pergunta que mais escuto é quem vai ganhar o campeonato deste ano? Pelo trabalho de barracão e pelo investimento direcionado para o desfile, aponto três candidatas ao título desta temporada: Mocidade Alegre, que luta pelo bicampeonato, Vai-Vai e Rosas de Ouro.

Aos corneteiros de plantão, estou dando apenas um palpite.

Além da força de suas comunidades, Rosas, Mocidade e Vai-Vai se tornaram exemplo de escolas-empresas. Ao longo de todo o ano, a estrutura destas três agremiações é mantida. Suas quadras não ficam ociosas, com trabalhos sociais e pré-profissionalizantes desenvolvidos durante os doze meses do ano.

A Rosas de Ouro quer acabar com jejum de 16 anos sem título. Nas últimas três edições, a Roseira fez belíssimos desfiles, mas apenas bateu na trave. A escola vem mordida esse ano e o discurso da presidente, carnavalesco, mestre de bateria é um só: a taça deste carnaval é ‘nossa’ .

A Mocidade Alegre está com um retrospecto ‘monstro’ nos últimos seis carnavais. A escola ganhou três títulos e foi vice em dois. Uma excepcional trajetória da escola comandada com mão de ferro por Solange Bichara, filha de um dos fundadores da Morada do Samba. Talvez esse seja o motivo do sucesso.

Já a Vai-Vai promete fazer o maior desfile de toda sua história. A agremiação do Bexiga foi a que mais investiu neste ano: R$ 3 milhões. A maior campeã do carnaval de São Paulo com 13 títulos se renovou depois que Thobias assumiu a presidência. Com um discurso conciliador e diplomático, Thobias conseguiu fazer uma administração de coesão e trouxe junto consigo a comunidade.

Por fora, acho que a Gaviões da Fiel pode surpreender. O desfile será carregado de muita emoção, já que o enredo vai falar do 100 anos de história do SC Corinthians Paulista, clube com maior torcida na cidade. Outras duas escolas que também não descarto são Unidos da Vila Maria e Império da Casa Verde.

Um dos desfiles que mais estou aguardando é justamente o que vai fechar o Carnaval de 2010. A Pérola Negra promete passar pela linda pela avenida com o enredo sobre o grande Rolando Boldrin. Agora é esperar para ver!