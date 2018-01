“Não vamos fazer grandes esforços para o Ronaldo desfilar”, diz Gaviões

A Gaviões da Fiel ainda não sabe se terá Ronaldo como um de seus destaques no desfile em que a escola irá homenagear os 100 anos de fundação do Sport Clube Corinthians Paulista.

“É claro que queremos o Ronaldo no desfile. Mas não vamos fazer grandes esforços para isso. O nosso principal homenageado será a torcida do Corinthians”, avisa ao Samba de Primeira o presidente da Gaviões, Eduardo Fontes, o Edu.

Segundo o dirigente da maior torcida organizada do Corinthians, alguns contatos foram feitos para que o craque desfile pela primeira vez no Sambódromo do Anhembi. “Mas ainda é um mistério a participação dele. Depende ainda da liberação do treinador Mano. Mas já estamos felizes porque jogadores como Neto e Basílio, que estão na história do clube, já confirmaram presenças”, afirma o presidente.

Enquanto o Fernômeno ainda não confirma a sua participação, uma coisa já é certa no desfile: o torcedor corintiano realmente vai ser o ponto alto da escola de samba preto e branco no Anhembi. Uma das surpresas que estava sendo guardada a sete chaves é o terceiro carro alegórico que se transformará em arquibancada durante o desfile. Na alegoria, mais de 100 torcedorse de um bando de louco virão cantando o samba enredo da Gaviões. Promete!