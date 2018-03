Liga e Superliga estão voltando a conversar…

Existe um movimento entre os sambistas de São Paulo para que a Liga e Superliga voltem a formar novamente apenas uma entidade. A reaproximação está acontecendo dois anos após o racha, provocado por guerra de vaidade entre os dirigentes e pelo comando da instituição.

O acordo está sendo costurado pelo atual presidente da Liga, o Serginho da Vila Maria. Muitos dirigentes perceberam que a divisão só prejudica o carnaval de São Paulo.

Com a Liga de um lado e Superliga do outro, as escolas estão tendo dificuldades para reivindicar ações junto ao poder público, como por exemplo, a construção da Fábrica dos Sonhos e também conseguir novos patrocinadores. Os sambistas também querem melhorar a receita pelo direito de transmissão. Com a união, eles acreditam que terão mais força para arrecadar mais com a Rede Globo.

Na noite de ontem, durante a entrega do Troféu Nota Dez do Diário de São Paulo, a presidente Solange Bichara, da Mocidade Alegre, ressaltou a importância da unidade. “Acho saudável ver todos de um único lado.”

Bichara é uma das cabeças mais pensantes e influentes da Liga, que ainda tem escolas como Rosas de Ouro, Nenê da Vila Matilde e Unidos de Vila Maria. Já do lado da Superliga estão as agremiações ligadas as organizadas como Mancha Verde, Gaviões da Fiel e Dragões da Real, além das tradicionais Vai-Vai e Camisa Verde e Branco.

Festa da Vitória – A Rosas de Ouro irá comemorar o título deste ano no dia 19 de março, na quadra da escola. Mais de sete mil pessoas são esperadas para festejar o campeonato alcançado pela Roseira, após 16 anos de jejum.

Na Barra Funda – Três chapas devem se increver para eleição da nova diretoria da Camisa Verde e Branco, prevista para acontecer no início de maio. Um dos grupos que deve concorrer é formado por integrantes da família do ex-presidente da escola Inocêncio Tobias.

Propostas – A Mocidade Alegre está com três propostas para o carnaval de 2011. Até o final do mês, o enredo deve ser anunciado.