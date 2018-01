Hebe Carmargo deve virar enredo da Grande Rio

A apresentadora Hebe Camargo está cotadíssima para virar o enredo da Grande Rio em 2011. Ainda se tratando de um câncer, descoberto no primeiro mês deste ano, Hebe deve se reunir com a direção da agremiação carioca nas próximas semanas.

A escola de Caxias já bateu o martelo em torno do nome de Hebe e só depende do aval da apresentadora para anunciar o enredo.

Considerada por muitos a grande dama da televisão brasileira, Hebe Camargo, de 81 anos, praticamente ajudou a inaugurar a telinha no país, na década de 50. Cantora e atriz, Hebe se destacou principalmente como apresentadora. Ao longo dos anos, se tornou referência e modelo para os apresentadores mais jovens.

Se Hebe realmente virar enredo da Grande Rio, o Carnaval de 2011 deve ficar marcado como o ano em que as escolas resolveram homenagear grandes artistas brasileiros. A Beija-Flor deve colocar a limpo a vida e obra de Roberto Carlos na Sapucaí, enquanto em São Paulo, a Vai-Vai irá narrar a trajetória de superação do maestro João Carlos Martins no Anhembi.

Há quem critique os três, mas acho muito bacana quando vejo as escolas reverenciando nossos artistas na avenida. E quando o artista tem uma obra expressiva, a homenagem se torna mais justa ainda. O que acredito ser o caso de Hebe, Roberto Carlos e João Carlos Martins. Cada um em sua área, já tem o nome gravado para sempre na cultura brasileira.

