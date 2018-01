Carnaval 2011: Vai-Vai vem de João Carlos Martins e campeã Rosas deve falar da Itália

As principais escolas de samba entram na avenida hoje, a partir das 22 horas, para o Desfile das Campeãs já pensando no Carnaval de 2011. A Vai-Vai fechou com o maestro João Carlos Martins, que terá sua vida e obra imortalizadas na avenida. Já a atual campeã do carnaval de São Paulo, a Rosas de Ouro, praticamente acertou a Itália como seu enredo no próximo ano.

Algumas horas após o desfile oficial, a comissão da agremiação do Bexiga confirmava que o maestro João Carlos Martins será o enredo da escola no próximo ano. “Foi uma decisão unânime de nossa diretoria. O maestro tem uma vida de superação fantástica e vai nos proporcionar um carnaval dos sonhos no próximo ano. Fizemos o convite e agora como manda a ritual, esperamos ele dar uma resposta”, disse o presidente Thobias da Vai-Vai.

Aos 20 anos, o maestro João Carlos Martins estreou na histórica casa de espetáculo Carnegie Hall, em Nova York, nos Estados Unidos. Tocou com as maiores orquestras norte-americanas e é considerado o músico que melhor interpreta a obra de Bach no piano. Martins perdeu os movimentos da mão direita aos 26 anos num acidente em um jogo de futebol. Impossibilitado de tocar, ele passou a orquestrar.

Enquanto a Vai-Vai já bateu o martelo com o maestro, a campeã Rosas de Ouro tem três propostas na manga. A primeira, a mais provável, é que a Roseira fale do Ano da Itália no Brasil. “A negociação está bem encaminhada com o consulado italiano. Nas próximas semanas, já teremos uma decisão”, antecipou ao Samba de Primeira a presidente Angelina Basílio, que irá desfilar hoje com um terno de seu falecido pai, Eduardo Basílio. “Esperei seis anos para esse momento. Ele vai estar junto comigo quando eu estiver na avenida”, imagina Angelina. Eduardo Basílio foi um dos fundadores da Rosas de Ouro e morreu há seis anos e meio.

Uma outra proposta que a escola da zona norte também está analisando é um enredo sobre a cidade de São Bernardo do Campo. O blog apurou ainda que uma empresa estaria interessada em patrocinar o carnaval da escola campeã em 2011. O título deu força e prestígio para Rosas de Ouro escolher a melhor proposta.