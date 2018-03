Alexandre Louzada vai comandar o carnaval da Vai-Vai

A Vai-Vai acaba de anunciar a contratação de Alexandre Louzada como seu carnavalesco para 2011. Campeão pela Mangueira, Vila Isabel e Beija-Flor, Louzada vai estar, pela primeira vez, à frente de uma escola de samba de São Paulo.

“Precisávamos de um nome de peso para desenvolver nosso enredo para o próximo ano. E o Alexandre Louzada se encaixa neste perfil. É um carnavalesco consagrado e vitorioso”, diz o presidente Thobias da Vai-Vai.

A escola do Bexiga, que no desfile deste ano montou uma comissão de carnaval, irá contar em 2011, no Anhembi, a trajetória do maestro João Carlos Martins.

Em 1998, Louzada apareceu com grande destaque no carnaval do Rio, depois de assinar o desfile da Mangueira. Naquele ano, a verde e rosa foi campeã com o enredo sobre a vida e a obra do cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda.

Alexandre Louzada, no entanto, não irá se desligar da Beija-Flor para comandar o desfile da Vai-Vai. Ele continuará fazendo parte da comissão de carnaval da agremiação de Nilópolis e terá um assistente aqui em São Paulo.

“É uma grande honra fazer parte da família Vai-Vai. Mas ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade pela tradição e importância da escola aqui em São Paulo”, disse o carnavalesco ao Samba de Primeira.