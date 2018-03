Zidane e o 12 de julho

Ok, o Brasil joga domingo uma final contra a Argentina. Mas não custa lembrar que hoje, dia 12 de julho, é o aniversário da derrota para a França, na Copa de 1998. Parabéns, Zidane. Aproveito e deixo aqui dois trechos do filme “Zidane, um retrato do século XXI”, de Douglas Gordon e Philippe Parreno. O jogador francês foi acompanhado, durante um jogo inteiro, por 17 câmeras. É de arrepiar; uma obra de arte. Alguém sabe quando estréia no Brasil? Leia matéria (em inglês) da revista Cahiers du Cinéma. O primeiro trecho do filme está aqui. O outro, aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.