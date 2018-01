Achei esta matéria no Washington Post. Foi publicada ontem, 1º de abril, mas eles dizem que é sério: “Yoga for Dogs — No Joke –Kids and Their Canines Stretch Out and Relax Together“.

PS: lembrando que o site do Washington Post é grátis, mas exige cadastro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.