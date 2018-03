Willem de Kooning, uma retrospectiva

Sugestão de leitura para aqueles que gostam de artes visuais: a matéria “Still Unearthing Discoveries in de Kooning’s Brush Strokes“, publicada pelo New York Times, sobre a exposição retrospectiva de Willem de Kooning que poderá ser visitada a partir de domingo no Museu de Arte Moderna de Nova York. O curador chefe do museu, John Elderfield (foto), passou, segundo conta a reportagem, os últimos seis anos imerso no trabalho do artista que ajudou a definir a forma da arte americana no pós-guerra. “The exhibition includes some 200 works made over nearly seven decades — paintings, drawings, prints and sculptures — and occupies the museum’s entire 17,000-square-foot sixth floor, a first for an exhibition since MoMA reopened after its expansion in 2004”, informa a matéria.

