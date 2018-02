O espírito do nosso tempo de alta ansiedade: a velocidade da notícia mal apurada é tamanha que a Wikipedia anda matando gente antes da hora. Leia a matéria “Premature obituaries may force new Wikipedia rules“, publicada hoje no Independent.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.