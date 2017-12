Webcasts na Biblioteca do Congresso

De vez em quando é bom dar um pulo no site da Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos, para checar novidades. Eu não conhecia, por exemplo, o canal de webcasts. Tem várias coisas interessantes por lá. Do Brasil, pouco. Na verdade achei apenas esta palestra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 2005: “The Need for Global Democratic Governance: The Perspective from Latin America“. Tem 61 minutos. Bom, é de graça, e ele costuma cobrar caro por isso.

