Web Sites jogam luz sobre artistas desconhecidos

O New York Times publicou uma matéria sobre sites como o ArtistsWanted.org, uma iniciativa que quer ganhar dinheiro identificando talentos no mundo das artes visuais — e conectando esses talentos com o público. A ideia: existe um mercado para os artistas fora da tradicional rede de galerias que dominam o comércio de artes e design. “Usuários e fundadores de sites como esses buscam não apenas ganhar dinheiro mas também democratizar a cultura”, informa o texto.

