Mais um exemplo de segmentação na web: o Washington Post lançou esta semana a The Root, uma revista online para leitores negros. O editor-chefe é Henry Louis Gates Jr., professor de estudos africanos em Harvard. “The magazine they describe could be seen as a more highbrow, political alternative to established magazines like Ebony and sites like BlackAmericaWeb.com and BlackVoices.com“, diz uma matéria publicada pelo New York Times.

