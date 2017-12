Warst du schon mal in Bahia?

Sugestão de leitura: a reportagem de Roberto Andrés, na revista Piauí, sobre a passagem da seleção alemã de futebol pela praia de Santo André, na Bahia. “(…) Em A Vida Descalço, o escritor argentino Alan Pauls comenta “a prodigiosa capacidade midiática da praia”, sua espetacularidade e sua capacidade de realçar a imagem. Os alemães parecem ter percebido isso. Uma foto postada por Kroos com a vista da janela do quarto teve 21 092 curtidas. Hummels na praia, 61 505. Neuer e Schweinsteiger na areia com o professor de dança, 99 414. Neuer oferecendo banana a um macaquinho, 227 856. Schweinsteiger mostrando a língua enquanto Podolski dorme, 406 977. Uma foto de Podolski com moradores de Santo André teve 31 826 curtidas, mas Oliveira, um senhor de 68 anos e pele enrugada que posou ao lado do alemão, nunca chegou a vê-la. (…)”.

