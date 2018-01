O suplemento de livros do New York Times publicou uma resenha do livro “Star — How Warren Beatty Seduced America“, de Peter Biskind. A colagem acima, que acompanha o texto, mostra algumas das mulheres que passaram pela vida do ator.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.