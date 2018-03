Warhol Inc.: a marca e o mercado

Matéria de capa da ARTnews sobre Andy Warhol diz que, duas décadas depois da morte do artista, a marca Andy Warhol está mais forte do que nunca: colecionadores continuam pagando preços altos por seus trabalhos, curadores estudam aspectos obscuros da sua carreira e consumidores compram produtos que usam a sua imagem. Acima, uma edição limitada das sopas Campbell. Ainda na mesma edição, vale a pena ler a matéria “The Brillo-box scandal“, sobre um curador que falsificou um trabalho de Warhol.

