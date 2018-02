O Wall Street Journal lançará, em 2008, a Pursuits, uma revista mensal que terá em sua pauta matérias sobre o estilo de vida dos ricos. A idéia é atrair anunciantes do mercado de luxo. O release divulgado hoje diz o seguinte: “Pursuits will offer compelling journalism, vivid imagery and an unmatched guide to wealth, fashion, collecting and travel.” Leia mais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.