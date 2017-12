"Vogue" americana contrata consultoria digital que trabalhou para Obama

Notícia que peguei na Carta do Editor, da Editora Abril: “A Vogue americana contratou uma consultoria para achar um meio de reforçar a sua marca e o faturamento na web. A escolhida foi a Blue State Digital, a mesma empresa encarregada de levantar fundos entre os internautas na campanha do então candidato à presidência Barack Obama. No fim, foram respeitáveis 500 milhões de dólares arrecadados on-line. Se eles encontraram financiadores voluntários para políticos, podem ajudar a descobrir quem, afinal, estaria disposto a pagar pelo conteúdo das revistas na internet, afirma a matéria do Wall Street Journal. Feita a identificação, o próximo passo será definir que tipo de conteúdo é relevante para esse público.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.