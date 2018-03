Sugestão de leitura: a matéria “Corações Valentes“, de Liane Alves, publicada na Vida Simples. “Você realmente sabe o que é coragem? Conhece os fatores que o incluem, ou não, entre o grupo dos mais audaciosos? Você vai se surpreender com as respostas que existem a essas perguntas”, escreve o editor. Um trecho:

“Você já deve ter intuído que existem pessoas naturalmente mais corajosas que outras. Não que elas não sejam covardes de vez em quando – afinal a coragem não é um monolito (há gente, por exemplo, capaz de surfar ondas gigantes de 15 metros de altura no Havaí e morrer de pavor na hora de tomar uma injeção). Mas digamos que, na maioria das vezes, elas tenham uma tendência maior de se atirar na vida, e de enfrentar desafios, que outras. Se você já percebeu isso, saiba que sua intuição pode estar completamente certa: tem gente com maior vocação para experimentar o novo, o desconhecido, para se aventurar e controlar com bastante sucesso sua insegurança. Para essa turma, a vontade de sentir o gosto das experiências é mais forte que o medo e a perspectiva sempre presente de um arrependimento posterior. ‘É melhor se arrepender do que se fez que do que não se fez’ é o lema deles.”