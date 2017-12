Boa pauta e boa matéria essa que saiu na capa da revista do New York Times: “Married (Happily) With Issues“. O destaque do editor diz mais ou menos o seguinte: “Você pode realmente melhorar seu casamento? É arriscado tentar? Uma esposa leva seu marido para o mundo das terapias de casamento”. A esposa em questão é Elizabeth Weil, autora do texto, que descreve em primeira pessoa sua experiência — e a de seu marido, no mundo dos terapeutas de casal (o que eles aprenderam e o que eles não aprenderam). Os dois são casados desde julho de 2000. Em inglês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.