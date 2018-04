O texto abaixo, de Tiago Mattos, foi publicado no blog da Perestroika (que, aliás, recomendo). É sobre a nossa relação com o trabalho. Vale para publicitário, engenheiro, jornalista, advogado, barman — todo mundo que trabalha. Para ilustrar, escolhi um trabalho de Tim Sullivan.

“Você é seu patrão”

“Mesmo que não diga em nenhum lugar que “Tomás Lorente teve um ataque do coração por causa do stress”, o evento em si é chocante. E, naturalmente, desencadeia uma velha e inevitável discussão*.

Tenho certeza que essa morte fulminante vai repercutir por todas as empresas do mercado publicitário. E vai servir para defender aquela tese de que “temos que trabalhar menos e não se estressar por qualquer coisinha”.

Pode apostar: vai ter agência por aí dando discurso, dizendo que “a partir de agora, a nossa política é outra, queremos que os funcionários tenham mais qualidade de vida”.

Aí passa um, dois, três meses. Entra uma campanhona. Entra uma concorrência. Entra uma prospecção. E, quando o pessoal se dá conta, está tudo igual de novo.

E é natural que isso aconteça. O ritmo do mercado publicitário é um, e ele não vai mudar. Nem com a morte do Tomás Lorente, nem com a morte de ninguém. Eu já vi muitos movimentos (todos eles louváveis, diga-se de passagem) para organizar o mundo da propaganda. Mas todos deram na trave. Já perdi as esperanças.

***

Vou repetir uma coisa que defendo insistentemente:

Vejo muita gente reclamando que “trabalha demais, esse nosso mercado é insano”. E, pensando racionamente, até é.

Mas é uma escolha sua fazer parte desse jogo.

Não conheço ninguém que foi contratado com uma arma na cabeça. Já pensou, o cara do RH apontando um treis-oitão para você? Trabalhe aqui ou eu te mato!

Se você quer fazer parte de uma empresa X, e essa empresa X exige que você trabalhe que nem um cavalo: pense com carinho antes de dizer sim. Ou peça demissão quando encher o saco. Não faça parte do jogo se você não concorda com as regras.

Por outro lado, se você não vê problema nenhum em trabalhar para caralho, e fuder com a sua saúde, ótimo. Se você se realiza morrendo aos 47 anos de ataque do coração, mas com 15 Leões no portfólio: seja feliz, negão.

Eu acho autoritário quem defende que abrir mão do sucesso profissional para ter mais qualidade de vida é a única solução correta. Para uns, é. Para outros, não é. E quem acha que não é, não deve ter vergonha de dizer: “Eu quero morrer com 47 e foda-se o que vão pensar”.

Moral da história: você manda na sua vida. Você é quem decide se vai trabalhar num lugar onde tratam você como escravo ou não. Você é quem decide se vai chegar cedo em casa ou não. Ninguém é obrigado a trabalhar no lugar da modinha, na agência que todo mundo considera legal.

Se você quer qualidade de vida, é só ir para uma agência pequena, onde o ritmo é mais tranquilo. Só não fique lamuriando que “eu não faço nada legal e meus clientes são uns idiotas”.

Se você prefere ter mais visilidade do que saúde, não tenha vergonha de assumir isso. Só não fique reclamando que “esse lugar é foda, fim de semana é dia de semana”.

Você é o seu patrão”