Você é mais inteligente do que pensa

O Times de Londres afirma que somos mais inteligentes do que pensamos. Estudiosos do tema sugerem que nossa noção de inteligência está mudando radicalmente, pois estamos no limiar de uma nova era da inteligência. Isto ocorre principalmente por que nossa maneira de ensinar e estimular a inteligência também está se transformando, e muitas países têm incentivado novas maneiras de utilizar e promover a capacidade cognitiva, resultando assim, em um novo patamar da inteligência humana. O texto, em inglês, traz mais explicações.

