Circular: “(…) Uma vez li um conto em que o narrador perguntava: se você pudesse escolher ter passado ou não por um campo de concentração, o que faria? Digo, passado incólume, ter sobrevivido e uns anos depois viver apenas com essa lembrança, poder transformá-la em material para um romance, uma obra que dará a você todas as glórias possíveis. Se você tivesse a garantia de passar os próximos cinquenta anos, a vida inteira como um artista recohecido, aquilo que sonhou desde criança, não toparia um ano ou dois em Treblinka? Você abriria mão da glória e do conforto futuro por causa de um breve período traumático? (…)”

(Trecho de “O Gato diz adeus“, de Michel Laub, lançado ontem em São Paulo). A ilustração eu roubei daqui.