"Vocabulário portuguez e latino" na web

No site do IEB : “Primeiro dicionário da língua portuguesa agora on-line: o ‘Vocabulário portuguez e latino’ (1712-1728) de Raphael Bluteau é o primeiro dicionário da língua portuguesa. A digitalização de seus dez volumes integra a construção da biblioteca digital da Brasiliana USP, projeto da Reitoria da Universidade de São Paulo desenvolvido em parceria pelo IEB e Biblioteca Guita e José Mindlin. O trabalho foi coordenado pela historiadora Márcia Moisés Ribeiro, e a obra completa já pode ser consultada na seção acervo on-line deste site ou na Biblioteca Brasiliana .” Via caderno de informática da Folha de S.Paulo.