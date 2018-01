Dan Buettner, que escreve para a National Geographic, pesquisou para uma de suas matérias os locais no mundo onde as pessoas são mais longevas. Seus achados acabaram resultando no livro “The Blue Zones: Lessons for Living Longer From the People Who’ve Lived the Longest“. Na palestra acima (em inglês), ele fala sobre 9 hábitos (alimentares e de estilo de vida) que são comuns entre as pessoas que vivem até os 100 anos (ou mais…). Boa.

