"Vivaldi num clique"

Do blog do Flavio Moura:

“Alex Ross publicou um artigo na última New Yorker sobre sua experiência com a música erudita no formato digital. Atualmente, são vários os selos de música clássica cujas lojas virtuais disponibilizam downloads de gravações antigas em diversos formatos para compra. É possível escolher entre arquivos de mp3 de alta qualidade, arquivos com qualidade de cd e até aqueles de qualidade superior à do cd. Andrew Rose, um especialista em áudio que dirige a loja Pristine Classical, desenvolveu técnicas de reequalização de gravações antigas a partir de outras mais recentes com o mesmo repertório, utilizadas por Rose como parâmetros. Ross surpreendeu-se com o resultado: os chiados desaparecem, o baixo ganha corpo. Em suma, a nova gravação recupera a sensação do ambiente da sala de concerto.

Como bom apreciador de música clássica, entretanto, Ross olha com certa desconfiança para o que é considerado um aprimoramento das gravações. A “limpeza” é positiva? Por que é preferível ouvirmos concertos antigos com a impressão de que tivessem sido realizados recentemente? Além destas questões, há um efeito psicológico intrínseco a esse mercado virtual: as múltiplas opções de download geram insatisfação. Assim que um download é feito, a expectativa pelo próximo faz com que a apreciação do primeiro seja parcial. (…)”