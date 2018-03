"Vista pro mar?"

Uma pauta para os cadernos de turismo: se tudo correr bem, no ano de 2009 será inaugurado em Fiji o Poseidon Undersea Resort, um hotel submerso com 24 quartos (foto ilustrativa ao lado), uma biblioteca, uma academia e um restaurante. Setenta por cento da estrutura será em acrílico. O pacote será para poucos, claro: 30 mil dólares por casal (uma semana), preço que inclui o vôo em avião particular do aeroporto de Fiji até a ilha onde ficará o hotel. Além desse hotel, achei o Hydropolis, em Dubai, também em construção (e também debaixo d’água). E este restaurante bacana que já está funcionando no hotel Hilton, nas ilhas Maldivas.

