Leio na página de obituários do New York Times que Virginia Davis McGhee (foto), a primeira estrela de cinema da Walt Disney Company, morreu aos 90 anos. Nos anos 20, ela foi a protagonista de “Alice in Cartoonland”, série de filmes mudos em que contracenava com personagens de desenhos animados. O texto sobre ela publicado pelo jornal (em inglês) está neste link.

