O site da Advertising Age está compilando as mais surpreendentes chamadas de capas de revistas de 2009 dos Estados Unidos (eles querem chegar numa lista das “10 +”; para isso, estão pedindo a colaboração dos internautas. Algumas chamadas que eles consideram “candidatas”:

“The Jesus Question: Will He Ever Return?” Newsmax, Abril

“The Worst Story We Ever Heard (With Chimps)” Esquire, Abril

“Can a Single Neuron Recognize Jennifer Aniston?” Discover, Junho

“Can Obama Make You Better in Bed?” Details, Junho/Julho

“50 Secrets Your Dentist Won’t Tell You” Reader’s Digest, Julho

“Virgins in Cosmo (We Thought This Day Would Never Come)” Cosmopolitan, Julho

Eu gostei de “Virgens na Cosmo! (Nós pensávamos que esse dia nunca chegaria)”, da Cosmopolitan; se bem que “Obama pode fazer você melhorar seu desempenho na cama?”, da Details, também é uma chamada intrigante — para uma revista masculina.