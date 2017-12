Para ajudar o meio ambiente, os franceses voltarão a usar um barco à vela para exportar seus vinhos. É o que informa o Guardian de hoje. “Later this month 60,000 bottles from Languedoc will be shipped to Ireland in a 19th-century barque, saving 18,375lb of carbon. Further voyages to Bristol, Manchester and even Canada are planned soon afterwards”, diz a reportagem.

