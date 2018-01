Dois links ótimos que eu prontamente acrescentei aí ao lado, na minha lista de achados (dá uma olhada, tem outras coisas novas por lá): um leva para a página do The Nobel Prize Channel, no YouTube. Lá você encontra palestras e entrevistas com vencedores do prêmio, como Muhammad Yunus e Nadine Gordimer, entre muitos outros. Na mesma linha, vale navegar pelo canal Google Talks. A empresa — que é dona do YouTube, não custa lembrar — promove encontros com algumas boas cabeças (Paul Krugman, Joseph Joseph Stieglitz, por exemplo) e os disponibiliza na rede. Exemplos de vida inteligente no YouTube.

